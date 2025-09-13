Cagliari cinico, il Parma no: successo sardo con le reti di Mina e Felici

Prima vittoria in campionato per il Cagliari di Fabio Pisacane, che s’impone tra le mura amiche sul Parma, dopo una gara dalle molteplici occasioni. Decisive le reti, una per tempo, di Mina e Felici. Esce dal campo con grande rammarico la truppa di Cuesta, che a inizio partita si era resa molto pericolosa: al minuto 8 doppio miracolo di Caprile sui tentativi a botta sicura di Pellegrino e Cutrone; al 20′ lo stesso ex Como si ritrova addosso un fortuito rimbalzo, la palla scivola a lato non di molto.

Il racconto della partita

Alla mezz’ora ancora Cutrone, ma il suo tiro è centrale e Caprile non ha problemi a bloccarlo. Al 34′ il vantaggio rossoblu: sugli sviluppi di un corner, la palla esce dall’area e Obert crossa al centro per Belotti che trova la respinta rivedibile di Suzuki; ne approfitta Mina che da due passi non può sbagliare. Nella ripresa provano a reagire i ducali e al 57esimo Cutrone colpisce in torsione sul bel cross di Oristanio, ma la sfera termina sul fondo. Molte possibilità per il Parma, che si rende nuovamente pericoloso con Cutrone al 70′: Caprile dice ‘no’. Poco più tardi Oristanio colpisce una clamorosa traversa a botta sicura dopo un’insistente iniziativa di Almqvist.

Al 77′ il raddoppio cagliaritano: Borrelli avvia l’azione, Palestra è bravo nel percorrere il lato destro e servire Adopo che conclude, Suzuki respinge con i piedi, la palla bacia il palo e arriva sui piedi di Felici che deposita nel sacco. Nel finale il Parma ci prova a ripetizione, ma senza troppa convinzione.

Il Cagliari sale dunque a quota 4 punti in classifica, trovando il primo successo in stagione. Il Parma resta fermo a 1 lunghezza dopo il ko con la Juve e il pari con l’Atalanta.