Federica Pellegrini, il tradimento non passa inosservato: lo ha fatto davvero

Federica Pellegrini fa spesso parlare di sé, e anche questa volta è capitato effettivamente qualcosa del genere.

Federica Pellegrini è senza la benché minima ombra di dubbio una delle figure più carismatiche, popolari e iconiche della storia dello sport italiano. Si tratta di un personaggio sportivo che ha regalato davvero tante soddisfazioni e una sfilza di successi assolutamente notevoli da tenere in considerazione nel corso della sua lunga carriera.

Da tempo si è ritirata per dedicarsi ad altro, in ogni caso viene ancora oggi ricordata con immenso affetto da chi l’ha seguita nel corso della sua vita professionale, che fosse in televisione o direttamente dal vivo.

Nelle ultime ore però si è parlato della campionessa di nuoto per ben altre ragioni. Come stiamo per vedere, infatti, la questione extra sport che l’ha coinvolta ha fatto discutere ben più di un appassioanto e telespettatore: scopriamo di più a riguardo.

Federica Pellegrini non passa inosservata: cosa è successo

A partire dal 27 settembre 2025, torna Tu si que vales, talent show che se la vedrà direttamente con Ballando con le Stelle. La giuria sarà composta da Maria De Filippi. Rudy Zerbi, Luciana Litizzetto, Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis. Nella seconda puntata, gli ospiti saranno Federica Pellegrini, Costanza Calabrese, Laura Chiatti, Lillo e Pio e Amedeo. La grande sorpresa è certamente la partecipazione allo show di Canale 5 di Federica Pellegrini.

Questo perché la nota ex nuotatrice medaglia d’oro olimpica ha deciso di non partecipare a Ballando con le Stelle. Siccome è saltato l’accordo fra le parti, ha preso la decisione di partecipare a Tu si que vales in qualità di ospite. In vista di ottobre, finalmente potremo scoprire cosa farà e come se la caverà all’interno dello show tanto spettacolare quanto divertente la famosa sportiva di grande successo. Ricordiamo che la Pellegrini ha già partecipato a programmi televisivi di questo genere, quindi certamente saprà come apparire dinanzi alle telecamere con una certa personalità e serenità.

Inoltre, grazie al suo carattere più unico che raro, saprà anche coem arricchire la serata in cui effettivamente agirà in qualità di ospite. Ancora qualche settimana di attesa, e finalmente scopriremo come se la caverà al fianco di autentiche leggende come Maria De Filippi e Paolo Bonolis, personalità che hanno davvero fatto la storia della televisione italiana nel corso del tempo. E che, in effetti, continuano ancora oggi a farla. Al loro fianco, la campionessa di nuoto farà del suo meglio per non sfigurare affatto.