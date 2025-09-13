Ferrari, Vasseur ne perde un altro: “Ha la valigia pronta”

Continua l’esodo da Ferrari con Frederic Vasseur e John Elkann che non sanno come porvi rimedio. Un altro ha già fatto i bagagli.

Additare come “traditori” i tanti membri del team Ferrari che da inizio anno hanno chiuso i loro rapporti lavorativi con il Cavallino Rampante o tirare fuori detti popolari del calibro di “quando la nave affonda, i topi scappano” come fanno le persone sui social network sarebbe estremamente riduttivo e anche volgare. Innegabile, però, che da quando il team italiano ha iniziato una delle sue peggiori stagioni del decennio – finora – le defezioni sono state numerose.

Il 2025 per la squadra è iniziato già con qualche addio importante. Ad inizio anno, Oliver Bearman che vantava una sola gara con Ferrari ha deciso di spostarsi in Haas con la squadra che gli da almeno la chance di essere il pilota titolare. Poi, il caso Carlos Sainz dove in realtà, è stata più Ferrari a decidere di chiudere il rapporto lasciando anche amareggiato lo spagnolo, “scaricato” in Williams per fare posto a Lewis Hamilton.

Ben più gravi e difficili da rimpiazzare sono le assenze di alcuni tecnici che in questi mesi, hanno scelto di fare le valigie per spostarsi verso altri lidi ed abbandonare il Cavallino. Perseguire nuove sfide, stare in un ambiente più stimolante o provare una nuova esperienza lavorativa possono essere solo alcuni dei motivi per cui molti tecnici hanno deciso di fare la valigia.

Due ingegneri out, tocca al terzo: Vasseur disperato

Gli addii durante l’anno non si contano più: l’ingegnere di pista di Charles Leclerc, Xavi Marcos? Ha scelto di proseguire con Cadillac il prossimo anno. Wolf Zimmerman e Lars Schmidt, responsabili dei motori, hanno lasciato il team per Audi a cui sono tornati. Poi, ci sono Kristofer M. e Silvio Capasso, importanti responsabili rispettivamente di Aerodinamica e Simulazioni, ad aver abbandonato il team per Alpine, il primo dopo addirittura undici anni di collaborazione.

Ma la fuga da Ferrari non è finita affatto e la stampa sportiva da un terzo membro dello staff del Cavallino come pronto alla partenza. Si tratterebbe di Diego Tondi che è il capo del Reparto Aerodinamica e che secondo varie fonti, sarebbe pronto a lasciare il team prima del 2026 per “divergenze sul progetto” del prossimo anno. Insomma, una vera crisi interna che porta diversi tecnici a scuotere la testa e prepararsi ad una nuova vita.

Al momento, manca ancora l’ufficialità. Da notare poi che Tondi dovrebbe comunque affrontare il periodo di “gardening” ossia una fase in cui continuerebbe ad essere stipendiato da Ferrari senza poter lavorare né per il Cavallino né per il nuovo team. In ogni caso, questa situazione non è per niente positiva, specie in vista del grande progetto dell’anno prossimo che per Frederic Vasseur, Lewis Hamilton e Charles Leclerc sarà la prova del nove.