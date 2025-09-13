Fiorentina, Fazzini: “Partiti subito male, dobbiamo capire perché”

Una Fiorentina evanescente, mai veramente in partita, perde 1-3 contro il Napoli e rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in campionato. Tra i pochi a salvarsi c’è Jacopo Fazzini. Queste le sue parole in conferenza stampa, a partire dall’analisi del ko: “Non siamo partiti bene, andando sotto di due gol già dopo 15 minuti. Era già successo in conference e dobbiamo capire perché. Contro una squadra come il Napoli bisogna stare attenti“.

Ancora Fazzini

Qual è il suo ruolo preferito: “Mi piace fare sia la mezzala offensiva che il trequartista, mi piace puntare la linea avversaria. Posso fare quello che mi ha chiesto il mister oggi”.

Si sente in grado di reclamare una maglia e fare il titolare: “Sì, mi sento pronto per giocare. Il mister poi deve fare delle scelte e io mi farò sempre trovare pronto a prescindere dai minuti che giocherò”.

Era la prima al Franchi: che emozioni ha provato: “È stata un’emozione incredibile per me che son tifoso: da brividi. Lo spogliatoio però non era contento per quello che ha raccolto stasera, sono certo che ne usciremo alla grande perché siamo un grande gruppo”.