Fiorentina-Napoli 1-3, azzurri straripanti: viola evanescenti

Vince 1-3 il Napoli Campione d’Italia al Franchi contro una Fiorentina quasi mai in campo per oltre un’ora. Gigliati sin da subito in difficoltà contro la formazione di Conte che preme e la sblocca subito con il rigore di De Bruyne. Hojlund raddoppia su invenzione di Spinazzola. Nella ripresa è Beukema, ancora un neo-acquisto a chiuderla. Nel finale capitan Ranieri rende meno amara un sconfitta comunque pesante e che la Fiorentina dovrà mettersi alle spalle sin dalla prossima contro il Como.

Le formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Lamptey, Kouadio, Parisi, Piccoli.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.

De Bruyne-Hojlund, Napoli straripante

Partenza roboante degli azzurri. Di Lorenzo sfonda a sinistra, De Gea e Gosens salvano sulla linea di porta negando il gol a Hojlund ma Comuzzo colpisce Anguissa. Rigore per il Napoli. Dal dischetto si presenta De Bruyne. Perfetta l’esecuzione del trequartista belga, che spiazza De Gea. Pallone da una parte, portiere dall’altra. Secondo centro in campionato per l’ex City. La Fiorentina non reagisce e il Napoli infierisce. Spinazzola approfitta di un’esitazione di Dodò per servire in verticale l’attaccante danese, bravo a prendere posizione su Pongracic e battere De Gea in uscita. Al 18′ ci prova la viola. Batti e ribatti nell’area azzurra, Mandragora viene murato in calcio d’angolo da McTominay. Al 24′ è De Gea a evitare lo 0-3. Si distende in contropiede il Napoli con Hojlund, appoggio per De Bruyne che prova a piazzarla, decisivo il tuffo del portiere spagnolo per mettere in corner. Super chance viola al 31′. Ripartenza gestita da Sohm che apre a destra su Dodo, cross per Kean sul quale è provvidenziale l’anticipo di Di Lorenzo. Al 40′ ci prova Kean. Il centravanti viola riceve da Sohm e fa perno col corpo per girarsi sul destro e calciare, bersaglio mancato di poco.

Beukema la chiude, Ranieri segna l’amaro 1-3

Al 52′ la chiude Beukema. Sugli sviluppi del corner calciato da Politano, fa da sponda Anguissa per il tocco vincente sotto misura del centrale ex Bologna, al primo gol in azzurro. Al 58′ gli azzurri sfiorano il poker. De Gea respinge sul tiro di McTominay, ci prova anche Politano ma colpisce il palo esterno. 2 minuti e Kean è nuovamente pericoloso. Il centravanti viola punta l’area di rigore e conclude di potenza, ma non riesce a inquadrare la porta difesa da Milinkovic-Savic. Ancora viola al 64′ con Mandragora. Dodo serve a rimorchio il numero 8 che non colpisce bene la sfera. Conclusione fuori dallo specchio della porta. Al 75′ è Piccoli a cercare l’1-3. Errore in uscita di Anguissa, non ne approfitta l’ex Cagliari calciando sul fondo col destro.

A 10 dal termine è Ranieri a trovare l’1-3. Sugli sviluppi di corner la palla arriva sui piedi del capitano viola, che batte sul suo palo Milinkovic-Savic. Ultimi minuti di assalto viola. Al 83′ ci prova Fazzini. Calcia a colpo sicuro di controbalzo l’ex Empoli trovando la risposta di Milinkovic-Savic, ma il gioco era stato fermato in precedenza per un fallo. Un minuto e Piccoli spreca il 2-3. Gran palla di Fazzini per l’inserimento di Piccoli che a tu per tu col portiere serbo si fa respingere il tiro. Altri 60 secondi e Gosens sfiora il 2-3. Sul corner calciato dalla destra sbuca l’esterno tedesco che da ottima posizione manca di un soffio il bersaglio. Al 90′ Elmas spreca l’1-4. Neres riparte in velocità e allarga sul macedone che conclude sul primo palo, facendosi respingere il tiro da De Gea. Finisce 1-3, Napoli primo. Primo ko stagionale per la Fiorentina.