Fiorentina, Pioli: “Squadra anche nelle difficoltà. Mi aspettavo più punti”

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, dopo la sconfitta interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Abbiamo cominciato male entrambi i tempi e purtroppo col Napoli si paga. Loro hanno sfruttato due nostri errori per fare due gol. L’avversario era di livello, è forte. Essere sotto di due gol col Napoli non è semplice, ma abbiamo continuato a giocare, abbiamo avuto le nostre occasioni, potevamo fare due volte il 3-2 a dieci minuti dalla fine. Anche i nostri avversari hanno fatto degli errori, ma noi non ne abbiamo approfitta, a differenza di quanto hanno fatto loro quando abbiamo sbagliato noi“.

Fiorentina, ancora Pioli

Si aspettava di essere più avanti o è soddisfatto del percorso fatto finora: “Mi aspettavo di avere qualche punto in più in classifica, ma nelle difficoltà di oggi la squadra è stata squadra. Ho visto delle cose positive anche in una partita così difficile“.

Errori nelle letture difensive: “Sono d’accordo. Se sbagli queste letture contro avversari di così tanta qualità alla fine poi le paghi. Il rigore era da evitare con più lucidità. Si cresce anche e soprattutto attraverso gli errori e noi ne abbiamo commessi troppi stasera“.

Su Sohm: “Sohm ha fatto una buonissima partita. Aveva un duello con un giocatore molto forte come Anguissa e c’erano le uscite su Di Lorenzo, per me ha lavorato bene”.

Su Dzeko: “Ho scelto Dzeko per dare maggiore fastidio alla loro pressione, a volte ci siamo riusciti e a volte no. Spesso la strategia della partita è importante, ma poi le partite cambiano e bisogna saperle interpretare. Lo sviluppo è stato diverso da quello che ci aspettavamo. La partita l’abbiamo sviluppata comunque con generosità e pure con qualità perché potevamo segnare 2-3 gol“.