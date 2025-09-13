Juventus-Inter, sorprese nell’undici titolare: le formazioni ufficiali

Juventus e Inter scendono in campo alle 18 per il secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Diamo uno sguardo alle scelte ufficiali dei due tecnici: Tudor lancia Vlahovic dal 1′. Confermate, dunque, le indiscrezioni delle ultime ore che vedevano il serbo davanti a David nel ballottaggio per il ruolo di centravanti. In difesa Bremer guida il reparto completato da Gatti e Kelly. Gli esterni di centrocampo sono Kalulu e McKennie. Sulla trequarti Koomeiners e Yildiz.

In casa Inter c’è Akanji dal 1′, ma le novità non mancano: si siede in panchina Dimarco, gioca Carlos Augusto a sinistra. In mezzo al campo Calhanoglu conduce le operazioni di comando, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Panchina, dunque, per Sucic. In avanti confermatissima la ThuLa.

Le formazioni ufficiali del Derby d’Italia

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.