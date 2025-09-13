Napoli, Anguissa: “Bella vittoria. Contento per Hojlund”

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, dopo il successo sul campo della Fiorentina, nel quale è stato protagonista con un rigore procurato e un assist è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Sappiamo che le partite dopo la pausa per le nazionali sono sempre difficili ed era importante conquistare i tre punti. Abbiamo fatto una bella partita. Hojlund? Sono felice che abbia segnato, conosciamo la qualità che ha, ha fatto benissimo e siamo contenti per lui“.

Sensazioni in vista della Champions League col Manchester City: “Siamo contenti, dobbiamo lavorare per fare quello che sappiamo fare, pensiamo partita dopo partita. Sarà un match intenso, sono molto felice di poter giocare in Champions League quest’anno“.