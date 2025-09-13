Napoli, Hojlund: “Felice per il gol e per la vittoria”

SI HD

Rasmus Hojlund debutta con gol. Il nuovo attaccante del Napoli è stato protagonista del successo dei campioni d’Italia sul campo della Fiorentina e a fine partita è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Sono molto felice per il gol. Oggi abbiamo vinto una partita importante, sono molto contento di aver fatto gol e di far parte di questa squadra. Ora testa alla prossima partita di Champions League. Bisogna mantenere il focus partita dopo partita, stiamo lavorando per fare qualcosa di importante“.

