Sofferenza Bagnaia, Marquez smaschera Ducati: è senza cuore

Come sta reagendo la scuderia Ducati Lenovo alle difficoltà di Francesco Bagnaia? Forse, non nel modo migliore.

In vista della tappa di Misano che potrebbe conferirgli il suo importantissimo nono titolo mondiale, Marc Marquez si prepara a fare i conti con l’astio dei fans del motociclismo rimasti legati a Valentino Rossi – moltissimi in Italia – che potrebbero fischiarlo se alzasse la coppa proprio in casa loro. Del resto, sono dinamiche extra sportive su cui un atleta non ha molto potere.

Qualcuno potrebbe obiettare che almeno, Marquez è in lizza per alzare questo trofeo, anzi, lo ha praticamente in tasca mentre il suo compagno di team Pecco Bagnaia forse pagherebbe oro per ricevere dei fischi dopo una bella vittoria, cosa che quest’anno sembra davvero utopica. L’atleta tricolore, infatti, ha visto le sue prestazioni peggiorare gara dopo gara.

Dopo un avvio stentato ma comunque premiato da diversi podi, sempre dietro Marc ed Alex Marquez, Bagnaia ha visto le sue prestazioni calare al punto che nelle ultime tre gare, non è nemmeno riuscito ad andare oltre la metà della griglia e in Spagna ha addirittura dovuto rimontare quattordici posizioni dopo una qualifica pessima. E Marc ha deciso di rompere il silenzio su ciò che sta accadendo dietro le quinte in Ducati.

Marquez rompe il silenzio. Sta soffrendo moltissimo

Intervistato dalla stampa in vista della trasferta difficile a Misano Marc si è soffermato sulla situazione di Francesco Bagnaia con cui pare aver instaurato un rapporto positivo, a differenza di ciò che la stampa ha provato a farci credere. La sua riflessione puramente tecnica, senza andare nel personale, rivela comunque una grande preoccupazione da parte dello spagnolo per quanto sta accadendo in questo mondiale.

“Questa situazione, però, può avere un impatto anche su di me perché voglio che la Ducati continui ad evolversi e a migliorare ed è molto più facile farlo per gli ingegnere se entrambi i piloti vanno veloce”, afferma il pilota per cui nel battere costantemente il suo compagno di squadra, non c’è nessuna soddisfazione personale: “In questo sport vuoi battere tutti, il fratello, il compagno di box, ma non vuoi vedere nessuno soffrire più del normale”, ha detto il pilota.

Passando all’aspetto più pratico però, Marquez non crede di aver modo di aiutare Pecco anche perché più volte abbiamo visto come lo stile di guida, la sensibilità e l’approccio in pista dei due piloti sia agli antipodi: “Non sta me aiutare Pecco anche perché ha tantissime persone che pensano a lui in Ducati”, afferma Marquez. Ma i risultati, ancora per ora, scarseggiano comunque.