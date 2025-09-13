Tragico incidente in prova, vertebre fratturate: stagione finita

Non poteva finire peggio la stagione del pilota. Dopo questo infortunio gravissimo, la sua intera carriera è a rischio.

Se negli sport professionistici l’infortunio è sempre dietro l’angolo, parlando di motorsport questi rischi salgono vertiginosamente, soprattutto quando si corre a certi livelli. Una monoposto può uscire di pista e prendere fuco – ricorderete tutti il miracolo di Romain Grosjean qualche anno fa – mentre una motocicletta può cadere e sbalzare il pilota a terra…

Nemmeno i grandi campioni come Jorge Martin che quest’anno per sua stessa ammissione ha creduto che sarebbe morto in Qatar quando la sua Aprilia lo ha disarcionato rompendogli quasi tutte le costole sono al sicuro da queste eventualità che si possono ridurre con uno stile di guida meno irruento ma mai prevenire del tutto. E i casi continuano a moltiplicarsi in questi sport.

Nelle ultime ore, è arrivata una notizia che farà cadere le braccia ai fans oltre che suscitare in loro grande apprensione: un pilota molto celebre, italiano, si è fatto molto male cadendo dalla sua due ruote e potrebbe essere arrivato al capolinea della sua stagione. L’infortunio ha infatti interessato delle parti del corpo che faticano molto a guarire.

Stop in Superbike, si è rotto due vertebre: le condizioni

Ancora una volta, è Aprilia a fare i conti con un grave infortunio di un suo pilota in una stagione che si è rivelata maledetta sotto questo piano. A cadere dalla moto però non è stato un pilota di MotoGP, per stavolta, ma un innesto del team nel campionato italiano di velocità di Superbike che all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola non si è potuto presentare.

Se l’è vista davvero brutta: il 4 settembre il classe 2003 Matteo Giacomazzo, prospetto del team anche in ottica futura, è caduto dalla sua moto durante delle prove a Santerno rompendosi due vertebre cervicali, un infortunio gravissimo. Alcune persone sono rimaste paralizzate per cadute simili: Matteo è stato fortunato nella sua “sfiga” e scrive dall’Ospedale di Bologna dove ha ricevuto un’operazione di urgenza.

Il pilota si è detto rassicurato perché i medici gli hanno fatto sapere che non rischia paralisi o complicazioni a lungo termine. Infatti, il midollo spinale non è stato toccato e l’operazione ha avuto successo garantendo che il pilota potrà rimettersi completamente adesso. Peccato per il campionato che, per ovvie ragioni, è finito. Proprio come sembrava sarebbe successo a “Martinator”; che brutta annata, per Aprilia…