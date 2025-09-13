Verstappen, la frase è eloquente: lo ha mandato in tilt

Ad un noto pilota l’ultima gara ha lasciato una sorta di shock post traumatico. E Max Verstappen se la ride beato.

Correre contro piloti davvero dotati deve essere un vero incubo per gli atleti di Formula Uno che non hanno a disposizione tutte le risorse di un pluricampione, poco ma sicuro. Per una persona che ha dato tutto e mette tutte le proprie energie nello sport, essere superata da un altro atleta che è semplicemente più forte è un colpo davvero pesante da digerire.

Un talento puro e cristallino che supera quello degli altri, dedizione ed allenamenti migliori o semplicemente, una visione maggiore in gara: tutti elementi che, come grandi piloti che lo hanno preceduto del calibro di Ayrton Senna e Michael Schumacher, anche Max Verstappen, quattro volte titolato con Red Bull possiede senza dubbio. Nessuno può mettere in forse le abilità dell’olandese.

L’atleta dei Paesi Bassi è riuscito a portare a casa delle importanti vittorie perfino quest’anno, con una RB21 che non è minimamente all’altezza della McLaren di Piastri e Norris e con un compagno di squadra – Yuki Tsunoda ora rimpiazzato da Hadjar – che non lo ha aiutato molto a fare punteggio. E oltre tutto, non si è limitato a vincere ad Imola in Italia ma ha traumatizzato un suo diretto rivale molto abile!

Verstappen lo ha portato a perdere!

Durante la gara di Imola, è stato evidente lo squilibrio tecnico tra Verstappen in giornata e gli altri piloti. Lo stesso boss di Mercedes, diretta sfidante della squadra di Milton Keynes, ha dovuto ammettere che: “Tutti gli altri piloti dovrebbero chiedersi cosa ha fatto in più Max in questa gara”. Perfino i suoi ragazzi, Antonelli e soprattutto Russell, sono risultati impotenti di fronte allo strapotere del pilota.

George si è detto impressionato e sopratutto spiazzato da quanto fatto da Verstappen in Italia anche alla luce di quello che era invece successo in Ungheria qualche tempo prima: “Quando vedo Verstappen arrivare a 40 secondi dalla vittoria in Ungheria e poi vincere con 20 secondi di vantaggio qui, faccio fatica a comprendere questo cambio di prestazione”, le sue parole.

Il pilota britannico ha proseguito, sostenendo di faticare molto a comprendere gli equilibri di questa stagione di F1 e soprattutto a capire come sia possibile che Max abbia messo in campo una simile prestazione dopo aver perso terreno facilmente nelle gare precedenti. La risposta non la sapremo mai ma possiamo ipotizzare che c’entri una caratteristica chiave dell’olandese descrivibile in una parola: talento.