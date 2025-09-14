SI HD

Atletica, flop ai Mondiali per Jacobs e Tamberi

Tokyo questa volta è amara per Jacobs e Tamberi: è un flop Mondiale che chiude un’epoca. Insieme, i due, nella capitale giapponese e nello stesso giorno, con qualche minuto di differenza vinsero l’oro olimpico dei 100 e dell’alto alle Olimpiadi, quattro anni fa; insieme, a meno di un’ora di distanza l’uno dall’altro, non hanno centrato oggi l’accesso alla finale dei Mondiali sulla stessa pista dello stadio olimpico.

Le parole

Devo prendermi un po’ di tempo per capire se vale la pena di continuare a soffrire“, commenta così un amareggiato Jacobs, che pensa all’addio dopo aver chiuso sesto la sua semifinale con un 10”16. “Sto uno schifo“, il commento Tamberi, che ha fallito tre volte il 2.21 della qualificazione, come a Parigi ma senza gastroenterite.

