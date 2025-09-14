Clamoroso all’Olimpico: la Roma di Gasperini cade col Torino. Decide Simeone

La Roma di Gian Piero Gasperini cade alla terza giornata di campionato, in casa, contro il Torino. La formazione di Marco Baroni centra il colpo grosso con un gol di Giovanni Simeone a metà del secondo tempo con un destro a giro dopo una grande ripartenza. Finisce, dopo due vittorie, la striscia positiva dei giallorossi. La squadra di Gasperini fatica a rendersi pericolosa nei pressi della porta di Israel. Mentre Svilar, nella ripresa, è stato più volte sollecitato dalle ripartenze del Torino.

La gara

Gasperini prova a sorprendere con un trio avanzato inedito: Dybala punta, dietro di lui El Aynaoui e Soulé. Il duo argentino tutto tecnica e fantasia, però, là davanti non riesce a impensierire Israel, che viene impegnato un po’ a metà del primo tempo. Nella ripresa la gara si apre un po’, la gara, poi al 59′ l’episodio che cambia la gara. Simeone riparte bene, gestisce bene gli spazi e il contropiede, scambia con Ngonge e poi dal limite prova il destro a giro che si insacca dove Svilar non può arrivare. La Roma prova il forcing nell’ultima mezz’ora, ma sono ben più le occasioni del Toro per arrivare al raddoppio. Si ferma, subito, con una brutta delusione la corsa dei giallorossi.