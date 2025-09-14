Clamoroso in MotoGP: tutto stravolto, è ufficiale

In MotoGP un evento sconvolge i fans rivelando tutto ciò che volevano scoprire. Si è tenuto in una cornice suggestiva e sarà probabilmente un evento davvero irripetibile.

Il mondo dei motori non sarebbe lo stesso senza la MotoGP, categoria regina del motorsport su due ruote in cui i migliori piloti del mondo si fronteggiano a bordo di potenti due ruote che, a differenza di quanto avviene in Superbike, non sono nate da modelli esistenti sul mercato civile bensì ideate da zero dalle squadre in competizione, un po’ come succede in Formula Uno.

Ad oggi grandi campioni corrono in pista: Marc Marquez che si avvicina al nono titolo iridato, Francesco “Pecco” Bagnaia che magari non ha vissuto la sua migliore stagione ma resta uno dei piloti potenzialmente più forti della griglia, Pedro Acosta, promettente e veloce. Tuttavia, tutti questi atleti probabilmente non sarebbero qui se qualcuno non avesse tracciato loro una strada.

Mantenere in vita un bel ricordo dei campioni del passato che sono venuti da un’altra epoca per cambiare per sempre questo sport è importante. Per questo, la MotoGP ha una vera e propria Hall of Fame, in stile Hollywoodiano, in cui vengono mantenuti vivi i nomi dei grandi campioni del passato. Questo elenco viene costantemente aggiornato e riportato in vita, come è successo giorni fa.

L’evento sulla Hall of Fame: i nomi presenti

Giovedì sera il teatro Amintore Galli di Rimini è stato il palcoscenico per un evento diverso dagli spettacoli che ospita di solito: anche in previsione dell’evento di Misano, il Gran Premio che si tiene nel fine settimana, si è svolto il MotoGP Iconic, un importante palcoscenico per portare sul palco la Hall of Fame di questo meraviglioso sport con altri nomi illustri.

All’evento, sono stati presenti nomi che conosciamo bene dato che li abbiamo visti correre come quello dello spagnolo Dani Pedrosa o dello stesso pilota di casa Valentino Rossi. Non mancavano altre leggende degli anni novanta come Mick Doohan e Kevin Schwantz, titolato nel 1993. Presenti anche Freddie Spencer, Kenny Roberts e naturalmente, il più grande di tutti in Italia ossia Giacomo Agostini.

L’evento è stato un enorme successo, il che spiega come anche oggi, a distanza di tanti anni dal ritiro di questi piloti, l’influenza e l’eredità dei grandi campioni del passato continui ad illuminare la strada dei piloti che corrono oggi. Un’eredità importantissima che solo i migliori saranno in grado di raccogliere.