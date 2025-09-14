Djokovic suda freddo, ormai è inevitabile: spodestato senza pietà

Novak Djokovic è un giocatore straordinario ancora oggi, eppure sembra che non solo Alcaraz e Sinner possano spodestarlo.

Novak Djokovic è un giocatore davvero straordinario. I principali record all’interno del tennis sono appartenenti al fuoriclasse serbo, che è anche dotato di una personalità molto carismatica e accesa.

Senza dimenticare la costanza con cui ha dimostrato di giocare ad alto livello sia quando si è trovato a dover affrontare Rafael Nadal e Novak Djokovic, sia quando se l’è dovuta vedere con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Tutto ciò ha inciso non affatto relativamente sui successi che ha agguantato nel corso della sua lunga e strepitosa carriera. Certo, niente dura per sempre, e il primo a saperlo è proprio Djokovic. Per il futuro, comunque, a quanto pare non si dovrà soltanto guardare dai soli Sinner e Alcaraz, ma anche da altri giocatori di tennis sostanzialmente davvero a dir poco eccezionali.

Djokovic, attenzione al nuovo arrivato: i dettagli

Flavio Cobolli, ai microfoni di Ubitennis.com, ha voluto parlare non solo della sua carriera, ma anche di quella che è la sua principale aspirazione. Essendo tifoso di Novak Djokovic fin da quando era solo un bambino, gli piacerebbe molto divenire l’erede di quel campione serbo che tanto ha amato e apprezzato nel corso della sua vita.

Il giocatore italiano, attualmente numero 25 della classifica mondiale, ha spiegato che “sogno di essere io il suo erede, però ovviamente ci sono molti altri giocatori forti che proveranno a esserlo, però lui è il mio idolo sin da quando sono un bambino, quindi sarebbe un onore poter avvicinarmi a lui, anche se è il miglior giocatore della storia e trovare il suo erede sarà quasi impossibile”.

Insomma, il sogno di Cobolli è quello di unirsi alla festa di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, qualcosa di chiaramente molto complicato in questo preciso momento storico, tuttavia ciò non significa che non avrà le sue possibilità di insidiarli in futuro. Attualmente, entrambi hanno raggiunto un livello davvero difficile da pareggiare, ma anche quando dominavano Nadal e Federer sembrava davvero difficile pensare a qualcun altro in grado di batterli.

Quel qualcuno però è arrivato, quindi non è assolutamente detto che le cose non possano andare così anche in questa precisa occasione. Staremo a vedere, anche perché in ogni caso per il momento non è assolutamente in discussione la leadership del duo di testa che ha effettivamente dominato incontrastato il 2025 del tennis.