Ducati e Marc Marquez tremano: rivoluzione totale in MotoGP

Ducati e Marc Marquez stanno dominando il mondiale, ma presto potrebbe esserci un’autentica rivoluzione in MotoGP.

Ducati e Marc Marquez stanno dominando nettamente la scena in MotoGP, come testimonia l’ennesimo campionato mai messo veramente in discussione.

Con il mondiale costruttori e quello piloti ormai arrivati a un passo sia per la scuderia di Borgo Panigale che per il fuoriclasse spagnolo, è chiaro che la prima cosa che chiunque si sta chiedendo in questo momento è la seguente: chi può insidiare effettivamente un binomio tanto straordinario come questo?

Quesito legittimo, tuttavia anche i cicli più dominanti sono portati a terminare, e presto la MotoGP potrebbe vivere un vero e proprio cambiamento a dir poco strepitoso. Ci riferiamo a quella che per molti addetti ai lavori è assolutamente considerabile una rivoluzione vera e propria. Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

Rivoluzione in MotoGP, insidia per Ducati: i dettagli

Il riferimento è sostanzialmente legato alla rivoluziaria decisione di Yamaha di passare al motore V4, qualcosa che nella storia della scuderia giapponese non era mai capitato prima d’ora. Questa scelta può portare a un sacco di sviluppi assolutamente rilevanti per quanto riguarda il futuro del costruttore nipponico, ma anche in riferimento alla competitività futura della MotoGP. A Misano ha fatto il suo debutto in pista nelle prove libere, dopo anni e anni di sviluppo con il motore quattro cilindri in linea.

Oltre a questo importante step, Yamaha ha già effettuato diversi test con i collaudatori Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso, ma anche con i piloti ufficiali Fabio Quartararo e Alex Rins, pur mantenendo un certo riserbo sulle prestazioni effettive del propulsore. Per il 2025, è impossibile vederlo partecipare alle gare in maniera effettiva. Il regolamento infatti parla chiaramente in tal senso. Disponendo delle concessioni, Yamaha potrebbe cambiare motore, il problema però è che ha già utilizzato tutte le sue omologazioni per quanto riguarda cambio e aerodinamica.

Essendo una motocicletta completamente diversa, può essere usata solo per le wild card. In vista dell’evento che andrà in scena lunedì, sia i piloti ufficiali che Jack Miller potranno provarla in occasione dei test collettivi del 15 settembre 2025. In poche parole, per vedere all’opera questa due ruote ci sarà ancora da aspettare. Normale, però, che la curiosità sia moltissima in questo senso. Che Yamaha possa essere il team capace di rompere l’egemonia Ducati in vista dei prossimi anni, un po’ come riuscì a spezzare quella della Honda nel 2004? Staremo a vedere.