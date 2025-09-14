Inter, c’è un problema ma non è tecnico

L’Inter esce con le ossa rotte dalla sfida dell’Allianz persa clamorosamente 4-3 contro la Juventus. Un risultato che aveva costruito faticosamente in rimonta fino 2-3, corso di un’ora in cui aveva condotto la gara. L’Inter, in campo, tecnicamente parlando è stata superiore alla Juve. Ma è mancata la testa. La squadra nerazzurra, dopo il 2-3, ha perso la testa. Una situazione che sta capitando sempre più spesso e che probabilmente deve preoccupare Cristian Chivu molto più di un eventuale problema tecnico o tattico. Monaco di Baviera, forse, non è ancora finita?

La testa il peggior nemico dell’Inter

Il problema è grande ed ingombrante. L’Inter non ha più la solidità mentale per affrontare certi appuntamenti, soprattutto in Serie A, e lo si era notato anche nella scorsa Serie A. Ma la situazione sembra essere peggiorata. Ieri, l’Inter del passato avrebbe portato la nave in porto almeno con un pareggio. La partita e la prestazione restano nel complesso positive, ma la sensazione è che alcuni blackout si stiano ripetendo sempre più spesso. Serve probabilmente un lavoro più approfondito sulle cicatrici della passata stagione. Il tris di competizioni perse, inopinatamente, ha lasciato un segno importante nel gruppo, lo stesso gruppo che continua ad essere il cuore, l’animo e lo spirito della squadra dal 2021 a oggi.

Chivu, un lavoro complicato

Le correzioni da apportare a questa situazioni sono complesse. Serve esperienza o una innata capacità di mantenere la calma nel gestire l’instabilità. Chivu sicuramente non ha la prima, sarà da verificare la seconda. Forse, in questo momento storico, il romeno non era il profilo adatto. Ma se vorrà dare un futuro a questa Inter, dovrà velocemente adattarsi per far ritrovare all’Inter la solidità che serve per arrivare in fondo alla stagione con un risultato al livello della rosa a disposizione (almeno a livello tecnico).