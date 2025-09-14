ItalVolley, successo 3-0 all’esordio Mondiale per gli azzurri

Esordio con vittoria per l’Italia maschile di pallavolo ai Mondiali, nelle Filippine. Gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi hanno battuto l’Algeria con un netto 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) nello Smart Araneta Coliseum di Manila, nelle Filippine. La squadra italiana, chiamata a difendere il titolo di campione del mondo in carica, è scesa in campo con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto; Bottolo di banda, Anzani e Russo centrali con Balaso libero. L’Algeria si è affidata a Hamimes in palleggio, Ikken opposto, Hosni e Dour schiacciatori, Bouyoucef e Chikhi coppia di centrali e Abi Ayad libero.

Le parole

Questo il commento di coach De Giorgi: “In queste competizioni è importante rompere il ghiaccio. Chiaramente l’avversario dal punto di vista tecnico non era pericolosissimo, ma come si è visto dipende dall’approccio che hai tu“.