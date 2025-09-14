SI HD

L’Atalanta dilaga 4-1 contro il Lecce, colpo esterno dell’Udinese a Pisa

Si sono appena concluse le due gare delle 15:00 di Serie A tra Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese: vittoria interna per i nerazzurri, successo esterno per i bianconeri.

ATALANTA-LECCE

Giorgio Scalvini difensore dell’Atalanta – Foto ANSA (Sportitalia.it)

Dopo due pareggi consecutivi arrivano i primi tre punti per la formazione allenata da Ivan Juric che dilaga contro il Lecce con due gol per tempo: nella prima frazione di gioco a segno Scalvini e De Ketelaere, nella ripresa Zalewski e ancora il belga per la doppietta personale. Inutile nel finale il gol della bandiera di Ndri.

PISA-UDINESE

Runjaic, allenatore Udinese (Fonte immagine: Udinese Calcio)

Seconda sconfitta stagionale per il Pisa di Gilardino che dopo il ko interno contro la Roma, subisce un altro 0-1 a domicilio con la rete decisiva di Iker Bravo al 14′. La formazione allenata da Runjaic ancora imbattuta in questa stagione dopo la vittoria in trasferta di San Siro della seconda giornata contro l’Inter.

