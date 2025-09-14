Lazio, il vice di Sarri: “Sconfitta? Siamo stati lenti di idee”

Marco Ianni, vice allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro il Sassuolo. Ianni ha sostituito Sarri in conferenza con il tecnico che a fine match ha lasciato lo stadio per motivi familiari. Ecco le sue parole: “Il coraggio oggi non l’abbiamo messo sul campo perché per alcuni tratti mi è sembrato di vedere una squadra padrona della partita ma in maniera troppo lenta, eravamo lenti di idee e di esecuzione e quando vuoi vincere devi tirare fuori il coraggio. Non so se è quello che manca davvero, credo sia un insieme di cose, intensità, energia, perché a volte diamo l’idea di essere ordinati ma poi nel primo tempo non abbiamo mai concluso in porta. Nel 2° tempo siamo ripartiti sulla falsariga, abbiamo avuto l’occasione di Zaccagni e poi hanno fatto gol loro. Troppo poco per vincere le partite, troppo poco per vincere a Sassuolo che nonostante i 0 punti è una buona squadra“.

Quanto pensate voi dello staff che questa situazione economica della Lazio possa aver inciso: “Siamo dei professionisti, se dovesse incidere sarebbe grave, non possiamo crearci un alibi, sarebbe un errore alla base perché indossiamo una maglia importante. Quella di oggi è una sconfitta brutta perché accettavamo il ritmo della partita, questa la mia sensazione, e non ci portava a nulla. Il Sassuolo ha controllato la gara in maniera buona, poi se noi non alziamo l’intensità diventa difficile, la nostra intensità deve essere sempre a 100 ma penso che senza quell’intensità qualsiasi squadra farebbe fatica a vincere qui ma non credo che la vicenda del mercato incida, è stato accettato da tutti e si è andati oltre“.

Ancora Ianni

Cos’è successo a Sarri? Non credo molto alla motivazione della società: “Non avrebbe mai saltato la conferenza se non avesse avuto problemi familiari, su quello posso garantire. Noi ora dobbiamo pensare al derby, abbiamo una partita importante, particolare, la dobbiamo vedere come un’opportunità perché può darci la svolta alla stagione“.

Il derby è un’opportunità: è già un bivio? Vi sentite sotto processo: “Ci sentiamo in dovere di dimostrare qualcosa, Il derby può diventare una partita spartiacque ma dobbiamo vederla come quello che è, un derby, che ha già grande pressione, ma vederla come opportunità ti può portare a prendere energia positiva perché poi ti porta ad avere coraggio, ad andare oltre la fatica. Domenica sicuramente dobbiamo fare molto di più“.