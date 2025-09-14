Milan-Bologna: le formazioni ufficiali

Sono state diramate da poco le formazioni ufficiali del posticipo domenicale della terza giornata: a San Siro si sfidano il Milan di Allegri e il Bologna di Italiano con i rossoneri a caccia di rivalsa dopo la finale di Coppa Italia dello scorso maggio.
FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-BOLOGNA
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinian; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Allegri
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano