SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Milan-Bologna: le formazioni ufficiali

Milan-Bologna: le formazioni ufficiali

di
Milan-Bologna: le formazioni ufficiali

Sono state diramate da poco le formazioni ufficiali del posticipo domenicale della terza giornata: a San Siro si sfidano il Milan di Allegri e il Bologna di Italiano con i rossoneri a caccia di rivalsa dopo la finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-BOLOGNA

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinian; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×