Panico Ferrari, la sentenza è drastica: l’ennesima batosta

Dramma per Ferrari, bocciata pure dal suo storico padre. Le parole dell’imprenditore di importanza internazionale suonano come un epitaffio per la squadra.

Ferrari è uno dei team di Formula Uno più illustri mai esistiti, con una lunga storia importantissima alle spalle: il suo futuro, però, appare davvero in bilico dopo una stagione che lascia tanti punti interrogativi, su quanto impegno sia stato davvero messo dal team per provare a portare a casa un titolo, vittoria che è parsa improbabile fino dai primissimi gran premi stagionali.

L’ultima vittoria di Kimi Raikkonen risale ormai a quasi vent’anni fa e, vent’anni fa esatti, si concludeva invece il periodo d’oro in cui il campione Michael Schumacher aveva messo ai suoi piedi il mondo con una vittoria iridata dopo l’altra, umiliando sistematicamente squadre come McLaren e Williams che un tempo battevano quasi sempre le rosse.

Insomma il presente di una scuderia che ha avuto nel suo ruolino pluricampioni come Alain Prost, Niki Lauda e Sebastian Vettel sembra opaco e poco convincente. Al punto che lo stesso “papà” storico della realtà sportiva italiana ha deciso di intervenire per mettere sul tavolo una critica molto importante. Le sue parole risveglieranno qualcosa? Speriamo di si.

Montezemolo duro su Ferrari: “senza anima”

Luca Cordero di Montezemolo è uno degli uomini d’affari più rilevanti nella lunga storia sportiva di Ferrari in Formula Uno e non solo. Fu infatti il Presidente di Ferrari SPA tra il 1991 ed il 2014 e ancora, della holding Ferrari NV tra il 2013 ed il 2014 prima di mollare questo incarico per altre faccende, legate al mondo dell’imprenditoria, dei trasporti e altro ancora.

Cosa penserebbe un uomo come Montezemolo della fine che sta facendo Ferrari quest’anno, tagliata fuori completamente dal discorso vittoria finale? Non dobbiamo più domandarcelo perché ce lo ha detto lui in persona. In queste ore, a parlato al festival Visioni dal Mondo 2025 presentando il film che parla della sua vita “Luca: Seeing Red”. Ed ha avuto parole molto dure per la sua creatura.

“Ho visto le immagini bellissime dei tifosi e poi una squadra che malgrado tanti annunci della vigilia ad oggi non ha vinto nemmeno una gara, e anche se avesse vinto una gara, la Ferrari dopo tanti anni deve vincere il Mondiale”, afferma convinto Montezemolo chiedendo implicitamente alla squadra una reazione d’orgoglio.

“La Ferrari è tanti anni che non arriva nemmeno all’ultima gara con un pilota che può vincere, io mi auguro che le cose cambino. La cosa che mi dispiace oggi è di vedere una Ferrari che non ha un leader, non c’è una leadership e soprattutto vedo che manca un’anima, forte, determinata. Si fanno degli annunci che spesso creano eccessive aspettative. Prima facciamo i risultati e poi facciamo gli annunci”, la dichiarazione completa dell’ex presidente. Manca l’anima. Non avremmo saputo dirlo meglio.