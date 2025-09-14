Roma, Gasperini amaro: “Ci è mancato l’ultimo passaggio. Su Dybala…”

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha commentato la sconfitta interna contro il Torino soffermandosi sulle condizioni di Paulo Dybala uscito all’intervallo. «Ha avuto un piccolo problema fisico che ha dovuto fermarsi, ma speriamo non sia niente di importante. Il tridente leggero è stata una scelta. Non siamo riusciti a essere particolarmente pericolosi nel primo tempo, anche se abbiamo tenuto lungo la gara. La partita è stata poi condizionata da questo gol. Sicuramente evitabile perché ci ha fatto perdere la partita. Dopo abbiamo avuto qualche situazione pericolosa, ma è chiaro che le energie con queste temperature vengono un po’ meno.

Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato a lungo. Secondo me possiamo velocizzare un po’ di più, perché è vero che un giro palla a volte si può saltare qualche passaggio, però globalmente non è stato quello. Ci è mancato magari lo spunto, la capacità di tiro, l’ultimo passaggio, quello giusto. Queste sono partite in cui, quando giochiamo in queste temperature, bisogna stare molto attenti a non subire gol, perché poi le energie vengono meno. Dybala ha fatto molto bene in primo tempo. Lui e Soulé sono stati molto attivi. Ha fatto bene sia a sinistra che come punta centrale. Era un riferimento, un peccato che si sia dovuto fermare. È un giocatore che può occupare tutte le zone del campo. La sua assenza pesa per noi, ma speriamo non sia niente di importante».

Settimana del Derby? «Paradossalmente perdere questa gara ti costringerà se possibile ad alzare ancora di più la tensione e l’attenzione. Abbiamo una settimana dove ci siamo tutti, forse per la prima volta. Dobbiamo preparare bene il derby e arrivare pronti nel modo migliore».