Sassuolo, Grosso: “Abbiamo fatto una grande partita”

Dopo la prima vittoria in campionato, Fabio Grosso ha commentato il match disputato contro la Lazio ai microfoni di Sky: “Per fare un bel risultato, dovevamo fare una grande partita e l’abbiamo fatta. Siamo stati presenti sotto tantissimi punti di vista, complimenti a tutti i ragazzi”.

L’ingresso in rosa di Matic vale doppio: Matic ha una personalità fuori livello per il nostro. Dobbiamo sostenerlo, è un giocatore strepitoso e farà crescere i nostri. Siamo una squadra fresca che ha cambiato tanto e deve ritrovare fiducia. Non è facile farlo in Serie A, ci teniamo tante cose positive“.

Il cambio di Walukiewicz all’intervallo: Walukiewicz non stava bene ed è stato un cambio forzato. Dobbiamo riconoscerci in campo e continuare a lavorare in allenamento: oggi abbiamo trovato resistenza nei momenti giusti e abbiamo trovato la vittoria“.

Cosa porta a casa dopo questa gara: Chiedo sempre coraggio alla squadra e ce ne serviva tanto per provare a far male ad una grande squadra. Se Muric non fa quella parata strepitosa, rischi di lasciarci le penne. Non dobbiamo diventare quello che non siamo: vogliamo raggiungere l’obiettivo e mostrare coraggio in diversi contesti, poi tirata fuori la testa i ragazzi si sono supportati. Alcune volte l’abbiamo fatto bene, altre volte male come nella gara contro la Cremonese: sono d’accordo con le parole di Berardi, quando dice che ci vogliono 11 leoni in campo“.

