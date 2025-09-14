SI HD

Serie A, Roma-Torino: ecco le formazioni ufficiali

Serie A, Roma-Torino: ecco le formazioni ufficiali

Primo lunch match della Serie 2025/26. Alle 12:30 all’Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce da due vittorie nelle prime due giornate, sfida il Torino di Marco Baroni. I granata arrivano nella Capitale assetati di punti, ma sarà complicato per loro, dopo aver collezionate un punto i due gare e visti i cinque gol incassati dall’Inter, fermare i giallorossi. Dal canto suo la Roma vuole continuare a tenere il passo di Napoli e Juventus, in grado di fare tre vittorie nelle prime tre partite della stagione.

Le scelte ufficiali di Gasperini e Baroni

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulè, El Aynaoui, Dybala. All. Gasperini.

TORINO (3-4-3): Israel; Maripan, Coco, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.

