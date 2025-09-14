Serie A, Sassuolo-Lazio 1-0: Fadera schianta la banda Sarri

Termina 1-0 la sfida tra Sassuolo e Lazio del Mapei Stadium. A decidere la gara è Fadera in gol nel secondo tempo. Decisivo anche Muric con una super parata su Zaccagni.

Le ufficiali

Queste le scelte dei due tecnici

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Vranckx, Matić, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Primo tempo, gara che non si sblocca

Avvio senza grosse emozioni. Al 24′ Vranckx viene espulso per un pestone a Rovella. Rosso che diventa giallo dopo l’intervento del VAR. Al 28′ primo squillo neroverde. Primo squillo dei padroni di casa con un’azione in solitaria di Pinamonti: Provedel devia con il piede il tentativo dell’attaccante sul primo palo. Al 41′ problema per Rovella, entra Cataldi.

Fadera la decide

Ripresa che inizia a ritmo lento come la prima frazione. Al 61′ risentimento muscolare per Castellanos che lascia spazio a Dia. Un minuto e Muric salva su Zaccagni. Muric sale in cattedra sulla conclusione di Zaccagni: il suo è un miracolo che tiene in vita i suoi. Al 71′ è Fadera a stappare la gara. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Muhamerovic conclude di testa e la deviazione di Fadera è decisiva per sbloccare il match. 5 minuti ed è Dia a sfiorare il pareggio. Dia sfiora il gol del pari, ma ancora una volta è Muric ad esaltarsi con un riflesso felino. Palla fuori, angolo per la squadra di Sarri. Al 95′ la Lazio chiede un rigore per trattenuta su Provedel. L’arbitro non lo assegna e il VAR conferma. Finisce 1-0. Vince il Sassuolo. Secondo ko per la Lazio.