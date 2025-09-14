Spavento Alcaraz, colpo a sorpresa di Sinner: è lui il numero 1

Carlos Alcaraz ha spodestato Jannik Sinner dal ruolo di numero uno al mondo, ma attenzione ai risvolti futuri.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono due autentici fuoriclasse. Il 2025 li ha visti come assoluti protagonisti, sulla falsa riga di quanto è accaduto nel 2024.

Di recente si sono dati battaglia all’US Open, e ha avuto la meglio lo spagnolo, che ha anche strappato dalle mani del rivale italiano lo scettro di numero uno al mondo. Un momento molto importante per il nuovo campione dello Slam americano, che si è concesso un doppio risultato a dir poco notevole.

Ciò non significa però che Sinner non abbia più le chance e le possibilità di sopravanzare Alcaraz, o comunque di metterlo in difficoltà in vista dei prossimi mesi. E infatti, proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di una svolta decisamente inaspettata e che in tal senso potrebbe cambiare veramente tutto in vista dei prossimi mesi.

Timore Alcaraz, Sinner a sorpresa: i dettagli

Certo, Jannik Sinner ha perso la prima posizione nel ranking ATP in favore di Carlos Alcaraz, tuttavia questo non sta affatto a significare che evoluzioni in questo senso non possano esserci nei prossimi mesi. E infatti, Sinner ha sorpreso tutti quando ha ammesso di voler partecipare all’ATP 500 di Vienna. Un torneo molto importante, nel quale Alcaraz non sarà presente e dove Sinner potrà cercare di accumulare punti importanti in ottica classifica.

Dopo la tournée asiatica, quindi, l’italiano farà ritorno in Europa. Si tratta di un evento che ha portato sempre molto bene a Sinner e in cui ha raggiunto risultati importanti, ma anche nel quale i ricordi non sono affatto pochi. Pensiamo al 2019, quando a soli 18 anni era ancora fuori dalla top 100 del tennis e ha potuto confrontarsi proprio a Vienna con giocatori di altissimo livello. Ma anche il successo del 2023 non si può davvero dimenticare.

Nel 2024 è stato assente, ma quest’anno vuole partecipare e cercherà di racimolare più punti possibili per ottenere risultati che gli permettano di avvicinarsi ulteriormente al numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Oltre a lui, confermate le presenze di Alexander Zverev, Jack Draper, Alex De Minaur, Lorenzo Musetti e Karen Khachanov. In più, oltre a questi, ci sarà anche Flavio Cobolli. Si preannuncia dunque un torneo assolutamente di altissimo livello e che merita di essere preso non poco in considerazione per quanto riguarda la classifica ATP: specialmente in riferimento all’altoatesino e alla sua voglia di riscatto.