Torino, Baroni: “Queste vittorie regalano morale e uniscono il gruppo”

L’allenatore del Torino, Marco Baroni, dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma: queste le sue dichiarazioni a DAZN. “Abbiamo cambiato molto e sono arrivati giocatori che erano fermi prima. La squadra oggi mi è piaciuta molto, c’è stata molta pressione e abbiamo optato per un sistema diverso: il nostro 4-3-3 poteva farci soffrire: se devo mettere l’evidenza su qualcosa, dopo il gol avremmo potuto cercare di chiuderla ma la strada è questa. Vieni a giocare in uno stadio importante, con tanto entusiasmo. Nella prima giornata c’è stata tanta difficoltà, poi la squadra ha trovato ordine e compattezza: abbiamo trovato le giuste distanze, secondo me c’è ancora più lavoro da fare e ha un potenziale importante. C’è da lavorare e non ci spaventa il percorso, il gruppo è nuovo e queste vittorie regalano morale e uniscono il gruppo”.

Attacco. “In questo momento, c’è da andare verso le necessità della squadra. Io gli attaccanti forti li ho e li metto in campo come posso: con Zapata ci confrontiamo giornalmente, Adams è molto disponibile. Voglio metterli in campo e voglio far gol”.