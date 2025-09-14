Udinese, Runjaic: “E’ stata una gara dura. Zaniolo deve trovare continuità”

Il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, ha commentato così ai canali ufficiali la gara vinta sul campo del Pisa: “Come previsto è stata una partita dura. Nel primo tempo abbiamo segnato ed avuto l’occasione di fare il secondo gol. Nella ripresa invece è stata una partita di combattimento. Bravo aveva fatto gol con la Spagna under 21 durante la pausa, ha grande qualità, sta crescendo. Si è meritato questa possibilità. Zaniolo non ha giocato con regolarità in passato. Sappiamo che ha grande qualità, deve trovare la condizione ottimale ma siamo qui per permetterglielo. Sarà difficile per tanti fare punti qui a Pisa, sono molto felice.

Europa? Pensiamo solo alla prossima che sarà una grande partita in casa contro il Milan”.