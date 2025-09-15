Assurdo Verstappen, stroncatura totale: getta la spugna

Max Verstappen è un pilota di enorme talento, che tenterà di fare una grande stagione nel 2026: anche se ci sarebbero brutte notizie per lui.

Max Verstappen è un pilota straordinario, capace di raggiungere risultati veramente eccezionali nel corso della sua carriera. Quattro volte campione del mondo, anche in una stagione in cui non ha mai potuto guidare l’auto più competitiva è riuscito comunque a conquistare delle vittorie e – seppur raramente – a mettere in difficoltà il duo McLaren composto da Oscar Piastri e Lando Norris.

La speranza del fuoriclasse olandese è di avere la chance di battere seriamente nuovamente tutti per il prossimo anno, per quanto possa effettivamente essere complicato fare previsioni in merito ai valori in pista del 2026.

Staremo a vedere, anche se una piccola previsione possiamo iniziarla a farla già a partire da adesso. E purtroppo, non ci sono affatto buone notizie per l’olandese ex Toro Rosso.

Brutte notizie per Verstappen: i dettagli

Il team principal della Red Bull, Laurent Mekies, ai microfoni di Autosprint ha ridimensionato le aspettative in vista del 2026, quando Red Bull collaborerà con Ford per la realizzazione di una power unit interamente da zero. Stando alle sue parole, per quanto riguarda la prossima stagione, “è davvero un Everest, ma lo stiamo affrontando alla maniera della Red Bull. Abbiamo tutto ciò che serve per percorrere la strada il più velocemente possibile, anche se non ci illudiamo: non ci aspettiamo di vincere già nel 2026″. Insomma, il messaggio è chiaro, diffiiclmente la scuderia austriaca sarà quella da battere fra meno di 12 mesi.

Il progetto che deve portare il team angloaustriaco nuovamente al vertice della classe regina del motorsport non è solamente l’ennesima prova della forte ambizione della scuderia, ma anche una vera e propria sfida per il team, nel tentativo di riuscire a costruire un motore da zero e tornare in questo modo a conquistare i mondiali in Formula Uno. Tra dirlo e farlo ci passa di mezzo un oceano, ma la grande ambizione rimane.

Difficile dire in questo momento quando esattamente la squadra sarà pronta a vincere, ma Mekies ha fiducia nella scuderia 14 volte campione del mondo di F1. Che abbia ragione o meno, staremo a vedere. Certo è che queste parole non possono fare altro che mettere in bilico e sul filo la posizione di Max Verstappen in vista dei prossimi anni. Con un contratto che scade nel 2028, l’olandese potrebbe decidere di lasciare il team il prossimo anno se si rendesse conto che il solco rispetto ai rivali fosse fin troppo definito.