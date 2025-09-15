Batosta Antonelli, Wolff ha parlato: sta cambiando qualcosa

Andrea Kimi Antonelli sta vivendo un momento davvero delicato nel corso della sua carriera, e adesso sta cambiando qualcosa.

Andrea Kimi Antonelli non sta vivendo affatto una stagione positiva fino a questo momento. Al suo primo anno assoluto in Formula Uno, il pilota italiano della Mercedes sta vivendo un momento davvero delicato dal punto di vista dei risultato.

Inoltre, al di là di qualche errore di troppo che ha inciso anche sulle gare di altri piloti – pensiamo al GP d’Olanda, dove un contatto con Leclerc ha causato il ritiro del ferrarista e la fuoriuscita dalla zona punti anche per lui – non è praticamente mai riuscito a lottare ad armi pari con George Russell sia in qualifica che in gara.

E così, dopo la corsa di Monza Toto Wolff ha deciso di alzare la voce nei confronti delle prestazioni deludenti del giovane talento bolognese, pur sostenendo ancora di credere fortemente in lui e nella sua crescita. In questo senso, sembra che qualcosa stia cambiando in vista del finale di stagione, sempre parlando di fiducia.

Antonelli, brutte notizie: di cosa si tratta

Secondo Nico Rosberg, che conosce molto bene Toto Wolff, qualcosa sta cambiando all’interno del team Mercedes per quanto riguarda Andrea Kimi Antonelli. Ha parlato di ciò ai microfoni di Sky Sports F1: “Di solito, quando c’è questo cambio di tono da parte di Toto per la prima volta in assoluto, c’è una ragione dietro. Wolff è molto calcolato nei suoi commenti. Forse vuole mettere pressione su Kimi e la sua famiglia affinché provino un approccio diverso, lo modifichino e lo rivedano”.

Nonostante questa considerazione, Rosberg è convinto che Antonelli abbia talento da vendere, considerando anche l’inizio di stagione convincente che ha realizzato e il primo podio in carriera agguantato in Canada, senza dimenticare la pole position a Miami valida per la Sprint Race. Insomma, degli acuti importanti che però non hanno dato vita a un certo progresso e miglioramento da parte del pilota italiano.

Per Rosberg, comunque sia, nonostante il momento difficile Antonelli rimane un talento generazionale, anche se per lui è più difficile di quanto si pensasse e presumesse a inizio 2025: “Se guardi le statistiche delle gare, George è a 19-0, e nelle qualifiche a 17-2. Tutti vogliamo che vada bene, e può andare bene, ma a un certo punto anche il tempo inizia a scorrere”. Insomma, si tratta seriamente di un momento veramente molto complicato per Antonelli, nella speranza che presto ne venga finalmente fuori.