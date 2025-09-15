Juventus, Locatelli: “Il gruppo è sano. Tudor? Ecco perché ci migliora”

Manuel Locatelli ha presentato Juventus-Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata di Champions League in programma domani alle 21.

Ci racconti il clima nello spogliatoio?

“Arriviamo molto carichi e la partita ci ha dato molto entusiasmo, abbiamo vinto il Derby d’Italia. Sentire la musica della Champions è speciale e siamo molto carichi”.

Come ti immagini la Champions in questa stagione?

“Il gruppo è sano e sarà fondamentale partire bene”.

Che ruolo potete recitare in Champions?

“Ci sono delle squadre più forti di noi, ma quando siamo compatti siamo una squadra che lavora bene. Vogliamo farci trovare pronti e non dovrà mai mancare l’entusiasmo e la voglia di essere squadra”.

Vi sentite più forti rispetto allo scorso anno?

“Sono passate solo tre giornate, ma posso dire che siamo stati squadra. Per noi è stato fondamentale stare insieme nel Mondiale. Ora siamo più gruppo”.

In cosa ti senti di aver fatto un passo in avanti?

“Io interpreto quello che vuole il mister. Lui mi chiede di andare in verticale e io cerco di fare il mio nel miglior modo possibile”.

Tudor vi ha trasmesso meno paura per queste partite?

“La paura non può esserci nello sport. Il mister dialoga tanto con noi e avevamo bisogno di questo”.

