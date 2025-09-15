Juventus, Tudor: “Ecco dove possiamo arrivare. E sul paragone Yildiz-Del Piero…”

Quanto è orgoglioso di avere il gruppo dalla sua parte?

“Quando si vince è più facile, c’è un bel rapporto ma devo anche fare delle scelte, fare cose che non piacciono. Il lavoro dell’allenatore è difficile ma ho la fortuna di avere bravi ragazzi e disponibili a lavorare. Questa squadra nella storia è sempre una squadra operaia, concentrata, seria”.

Cosa pensa della partita di sabato?

“Abbiamo giocato contro la squadra più forte della seria A, abbiamo vinto non facendo il massimo del nostro livello e con qualche piccola problematica che abbiamo avuto. Non eravamo al massimo e abbiamo vinto. Mi piace aver vinto anche così”.

Come stanno Conceicao, Bremer e Cabal?

“Non lo so, non abbiamo fatto allenamento”.

Dobbiamo aspettarci delle rotazioni? Cambierà moduli?

“Si gioca in maniera diversa, il livello è più alto. Gli altri campionati sono più semplici dal punto di vista tattico rispetto a quello più italiano. Sono partite diverse e calcio diverso. Le scelte deve ancora vedere e non posso dirlo”.

Ti senti pronto per la Champions? Cosa pensi del turnover?

“Non si può fare una programmazione lunga. Devo valutare lo stato di forma e se qualcuno può giocare. Io mi sento pronto a fare l’allenatore e a fare il mio lavoro al massimo. La partita di domani non si prepara in maniera diversa rispetto a quella contro l’Inter”.

Quanto è contento dei gol dalla panchina?

“Mi piace tanto, è una dimostrazione della concentrazione del gruppo”.

Preferisce l’1-0 o un 4-3?

“Quando allenavo Verona dicevo di preferire il 4-3 all’1-0. Tre anni fa. La mia filosofia: prima cosa vincere, poi se si possono fare più goal, facciamo goal. Mi piace il calcio offensivo e attaccare, ma dipende dalle caratteristiche dei giocatori. L’obiettivo è vincere, poi sì io sono per il goal”.

Come sta Cambiaso? Come ha vissuto queste settimana?

” Sta bene, si è allenato e non vede l’ora di iniziare. E’ un giocatore importante che alza il livello”.