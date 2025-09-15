SI HD

Milan, Saelemaekers e Modric infiammano San Siro: seconda vittoria e nuovo clean sheet

Milan, Saelemaekers e Modric infiammano San Siro: seconda vittoria e nuovo clean sheet

di

Alexis Saelemaekers e Luka Modric hanno parlato a DAZN al termine di Milan-Bologna: entrambi hanno confezionato il gol vittoria che ha deciso la sfida tra rossoneri e rossoblù. Assist dell’ex della partita e primo gol del centrocampista croato. Seconda vittoria consecutiva per la banda di Massimiliano Allegri e primi tre punti di fronte al proprio pubblico dopo la sconfitta interna con la Cremonese.

Saelemaekers entusiasta di Modric, poi l’esterno esalta Allegri

Milan Saelemaekers 021022 Sportitalia Esclusiva
Alexis Saelemaekers si riprende il Milan (Foto ANSA)

 

Di seguito le parole del belga: “Ruolo? Penso che è una posizione che mi piace tanto. Posso arrivare da dietro e attaccare forte. Poi dietro sono coperto da Tomori. Sono contento per la squadra e per Luka che ha fatto una grande partita. Modric? Lo guardavo da bambino, ora ci gioco insieme. È un onore per me. È un uomo incredibile fuori dal campo, siamo contenti di averlo qui con noi. È un ragazzo umile, ma è lui che fa tutto col gol. Allegri? Il mister ha fatto un gran lavoro dal primo giorno. La squadra ha grinta per fare qualcosa di bella. Dobbiamo essere umili e andare avanti così”.

San Siro ai piedi di Modric: prima gemma dell’ex Real Madrid

Luka Modric, centrocampista del Milan in gol contro il Bologna

 

Qui le dichiarazioni del match winner di San Siro: “Abbiamo vinto che è la cosa più importante. Ora ci concentriamo sulla prossima partita. A 40 anni decisivo? Spero che non mi ricordiate dell’età la prossima volta… Scherzo. L’assist di Alexis è stato molto bello. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci meglio e con il ritorno di alcuni giocatori”.

