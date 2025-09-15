Milan, Saelemaekers e Modric infiammano San Siro: seconda vittoria e nuovo clean sheet

Alexis Saelemaekers e Luka Modric hanno parlato a DAZN al termine di Milan-Bologna: entrambi hanno confezionato il gol vittoria che ha deciso la sfida tra rossoneri e rossoblù. Assist dell’ex della partita e primo gol del centrocampista croato. Seconda vittoria consecutiva per la banda di Massimiliano Allegri e primi tre punti di fronte al proprio pubblico dopo la sconfitta interna con la Cremonese.

Saelemaekers entusiasta di Modric, poi l’esterno esalta Allegri

Di seguito le parole del belga: “Ruolo? Penso che è una posizione che mi piace tanto. Posso arrivare da dietro e attaccare forte. Poi dietro sono coperto da Tomori. Sono contento per la squadra e per Luka che ha fatto una grande partita. Modric? Lo guardavo da bambino, ora ci gioco insieme. È un onore per me. È un uomo incredibile fuori dal campo, siamo contenti di averlo qui con noi. È un ragazzo umile, ma è lui che fa tutto col gol. Allegri? Il mister ha fatto un gran lavoro dal primo giorno. La squadra ha grinta per fare qualcosa di bella. Dobbiamo essere umili e andare avanti così”.

San Siro ai piedi di Modric: prima gemma dell’ex Real Madrid

Qui le dichiarazioni del match winner di San Siro: “Abbiamo vinto che è la cosa più importante. Ora ci concentriamo sulla prossima partita. A 40 anni decisivo? Spero che non mi ricordiate dell’età la prossima volta… Scherzo. L’assist di Alexis è stato molto bello. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci meglio e con il ritorno di alcuni giocatori”.