Mondiali Atletica: Furlani in finale nel salto in lungo. Simonelli in semifinale nei 110 ostacoli

Nella terza giornata dei Mondiali di atletica, Mattia Furlani nonostante una prestazione non propriamente brillante è approdato in finale nel salto in lungo, mentre Lorenzo Simonelli va in semifinale nei 110 ostacoli.

Queste le dichiarazioni di Furlani a Rai Sport: “Abbiamo lavorato per questi giorni, bisogna solo rimanere concentrati. Ogni gara è a sé, potevo fare decisamente meglio ma tra due giorni sarà diverso, lì daremo tutto quello che ho, è l’ultima gara e voglio dare il massimo. Sto bene, è stata una gara che ho sbagliato sicuramente a gestire in alcune situazioni, potevo fare meglio. Il primo salto non ho spinto niente, volevo saltare per avere già un ottimo risultato. Nel secondo volevo riprovare la rincorsa, all’ultimo ho sbagliato io a gestire la ritmica. Le sensazioni sono buone, bisogna semplicemente esprimersi in finale”.

Di seguito il breve estratto di Simonelli: “Non pensavo si corresse già cosi veloce, non mi sono però fatto sorprendere, situazione sotto controllo, ora testa alla prossima. Bisogna solo correre forte. Ho tanta voglia di fare bene”.