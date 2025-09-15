SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Oggi si chiude la 3a giornata di Serie A: la Cremonese a caccia del tris, Como e Genoa per il riscatto

Oggi si chiude la 3a giornata di Serie A: la Cremonese a caccia del tris, Como e Genoa per il riscatto

di

Quest’oggi andranno in scena le ultime due gare della terza giornata di Serie A: la Cremonese dopo la vittoria sul campo del Milan e il successo interno contro il Sassuolo va a caccia di altri tre punti che permetterebbero ai grigiorossi di volare a punteggio pieno con Napoli e Juventus. Il Como, invece, vuole lasciarsi alle spalle, il tonfo esterno sul campo del Bologna sfruttando al meglio il fattore casa così come è avvenuto contro la Lazio. Di seguito le probabili formazioni.

VERONA-CREMONESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Davide Nicola, allenatore della Cremonese (ANSA)

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Al Musrati, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola

COMO-GENOA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa
Patrick Vieira, allenatore Genoa

 

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Kuhn, Douvikas, Rodriguez. All. Fabregas

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×