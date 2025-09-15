Oggi si chiude la 3a giornata di Serie A: la Cremonese a caccia del tris, Como e Genoa per il riscatto

Quest’oggi andranno in scena le ultime due gare della terza giornata di Serie A: la Cremonese dopo la vittoria sul campo del Milan e il successo interno contro il Sassuolo va a caccia di altri tre punti che permetterebbero ai grigiorossi di volare a punteggio pieno con Napoli e Juventus. Il Como, invece, vuole lasciarsi alle spalle, il tonfo esterno sul campo del Bologna sfruttando al meglio il fattore casa così come è avvenuto contro la Lazio. Di seguito le probabili formazioni.

VERONA-CREMONESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Al Musrati, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola

COMO-GENOA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Kuhn, Douvikas, Rodriguez. All. Fabregas

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira