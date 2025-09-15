PSG, Luis Enrique: “Infortuni? Momento un po’ difficile, sulla Champions…”

Il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa verso la sfida di Champions contro l’Atalanta: “Gli infortuni? Dobbiamo aspettare i risultati dei test che effettuerà lo staff. Non ho ancora informazioni.

È un momento un po’ difficile per noi, ci sono degli infortuni. Dobbiamo aspettare di vedere i risultati dei test dei tre giocatori. Conosciamo la nostra capacità di adattamento e dobbiamo pensare a come rispondere come squadra. Sono calmo e spero che riusciremo a superare questa situazione.

Dobbiamo accettare questa situazione, questo è il calcio di alto livello. Ci siamo preparati alla partita in un certo modo. Dobbiamo giocare a Tetris per distribuire i minuti tra i giocatori e guardare il quadro generale. Vogliamo regalare di nuovo gioia ai nostri tifosi in Champions League. Spero che mercoledì sia una bella giornata”.

Atalanta, Juric: “Contento per i ragazzi. Lookman out a Parigi!”

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Lecce: “È stata una partita difficile, come lo sono tutte. Il primo tempo è stato tosto, nel secondo ci siamo sciolti e potevamo farne anche altri di gol. Sono contento per i ragazzi, ce l’hanno messa tutta e se lo meritano. Nel primo tempo eravamo lenti a muovere la palla, a volte rallentiamo sviluppo a sinistra perché sono tutti destri. Poi nel secondo siamo stati più puliti tecnicamente, creando tanto. Contro il Pisa abbiamo creato tanto, ma ne abbiamo realizzato solo uno di gol. Oggi siamo stati più determinati. La differenza l’ha fatta questa. La gara col Parma, invece, è stata più intensa, la più diversa”.