Roma, l’esito degli esami di Dybala e le previsioni verso il derby

Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato a lungo. Secondo me possiamo velocizzare un po’ di più, perché è vero che un giro palla a volte si può saltare qualche passaggio, però globalmente non è stato quello. Ci è mancato magari lo spunto, la capacità di tiro, l’ultimo passaggio, quello giusto. Queste sono partite in cui, quando giochiamo in queste temperature, bisogna stare molto attenti a non subire gol, perché poi le energie vengono meno. Dybala ha fatto molto bene in primo tempo. Lui e Soulé sono stati molto attivi. Ha fatto bene sia a sinistra che come punta centrale. Era un riferimento, un peccato che si sia dovuto fermare. È un giocatore che può occupare tutte le zone del campo. La sua assenza pesa per noi, ma speriamo non sia niente di importante».

Settimana del Derby? «Paradossalmente perdere questa gara ti costringerà se possibile ad alzare ancora di più la tensione e l’attenzione. Abbiamo una settimana dove ci siamo tutti, forse per la prima volta. Dobbiamo preparare bene il derby e arrivare pronti nel modo migliore».