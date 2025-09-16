Ajax, Heitinga: “Conosco Chivu, ecco come giocherà. Ma l’Inter ci darà spazi”

“L’Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions, dobbiamo dare tanto anche dal punto di vista fisico. Vogliamo comunque partire dal basso, anche se domani forse ci sarà bisogno di qualcosa di diverso. Cosa vuoi dagli attaccanti domani? Che non perdano il pallone e che ci creino spazi.

“Il pronostico non è dalla nostra parte, ma dobbiamo fare tutto il possibile affinché l’Inter non vinca. Non è questione di limitare i danni, loro sono al top in Europa e dobbiamo fare il possibile insieme ai nostri tifosi per una bella serata. Ho analizzato le loro gare, soprattutto quelle contro squadre che giocano a 4”.

“Non ci sarà Lautaro Martinez domani? Siete sicuri? Uno con l’esperienza di Lautaro fa la differenza, ma anche chi gioca al suo posto farà benissimo. L’Inter ha tanti buoni giocatori. Vedremo chi giocherà al suo posto. Klaassen? Ha fatto di tutto per tornare in questa squadra, ci sta aiutando tanto. Farà ancora tanto qui. Domani dobbiamo vincere i duelli, cercare di gestire bene le situazioni”.

Sulla partita di domani e sulle prospettive europee dell’Ajax.

“Dove si posiziona l’Ajax? Vedremo domani. È un avversario ostico l’Inter, avremmo preferito incontrarla più avanti. Dovremo essere bravi perché il nucleo dell’Inter gioca insieme da un po’ e sono particolarmente forti fisicamente. Hanno una grinta enorme; sappiamo cosa aspettarci. Dobbiamo essere acuti, attenti e determinati. Con le loro qualità, non puoi rilassarti un secondo. A volte potremmo dover anticipare un po’ il lancio lungo; idealmente, giochiamo con attenzione da dietro. Dobbiamo essere all’altezza dello spirito combattivo dell’Inter”.

Chi sarà schierato tra Kasper Dolberg e Wout Weghorst davanti?

“Potrei mettere entrambi”.

Poche possibilità per l’Ajax?

“Normalmente, non si darebbe per scontato che questa partita sia facile, ma è un’ottima occasione per dimostrare il contrario. Tutti qui pensano che sia una partita senza speranza. Si gioca contro una squadra di alto livello. Sappiamo che sarà dura. Per me non significa nulla che l’Inter abbia perso contro la Juventus. Se hai queste certezze, le avevamo con la squadra olandese tra il 2004 e il 2012.”.