Borussia Dortmund, Kovac: “Abbiamo studiato la Juve. Tudor? Ecco cosa penso”

Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus.

Hai avete studiato le partite della Juve?

“I video sono importanti per la nostra analisi e noi abbiamo visto tante partite della Juventus. Loro hanno giocato tutte partite importanti”.

Come sta la squadra?

“La settimana scorsa avevamo già alcuni infortunati che hanno recuperato. Abbiamo un’ottima squadra. Con le nostre ali abbiamo un buon ritmo. Siamo molto versatili, ho qualcosa in mente per domani”.

Su Anselmino?

“Aaron ha fatto buoni progressi. Oggi è stato un tira e molla, poi abbiamo deciso di non portarlo con noi oggi”.

Confermerai la formazione di sabato?

“Abbiamo fatto grandi passi in avanti, vogliamo essere competitivi. Non abbiamo ancora deciso come giocheremo, ma siamo pronti al massimo. Vediamo se tutti i giocatori sono in grado di recuperare. Negli ultimi giorni ho spiegato che abbiamo una rosa varia e con questo “doppio 6″ abbiamo 5 giocatori che possono ricoprire ruoli diversi. C’è concorrenza, ci sono diversi profili di giocatore e devono trovare un equilibrio”.

Dove dovrete limitare la Juve?

“Domani sera giochiamo fuori casa ed è un vantaggio per loro, dovremo resistere alla pressione anche dei tifosi. Abbiamo visto a Dortmund le qualità di questa grande squadra, abbiamo visto che hanno una rosa con un potenziale enorme. Dobbiamo impegnarci al massimo, vogliamo dimostrare di avere le qualità per imporci a Torino”.

Tudor ti sta stupendo? Temete l’attacco della Juve?

“Sono felice di affrontare Igor domani e non sono sorpreso della sua carriera da allenatore. Ha ricevuto un traguardo eccezionale entrando in Champions e ha fatto molto bene anche in Francia. La Juventus ha tanti buoni giocatori. Domani vedremo come andrà a finire”.

Juventus, Locatelli: “Il gruppo è sano. Tudor? Ecco perché ci migliora”

Manuel Locatelli ha presentato Juventus-Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata di Champions League in programma domani alle 21.

Ci racconti il clima nello spogliatoio?

“Arriviamo molto carichi e la partita ci ha dato molto entusiasmo, abbiamo vinto il Derby d’Italia. Sentire la musica della Champions è speciale e siamo molto carichi”.

Come ti immagini la Champions in questa stagione?

“Il gruppo è sano e sarà fondamentale partire bene”.

Che ruolo potete recitare in Champions?

“Ci sono delle squadre più forti di noi, ma quando siamo compatti siamo una squadra che lavora bene. Vogliamo farci trovare pronti e non dovrà mai mancare l’entusiasmo e la voglia di essere squadra”.