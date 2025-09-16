Crisi Bagnaia, game over: annuncio a Misano

Francesco Bagnaia continua a vivere un momento di assoluta difficoltà, e a Misano ha confermato quanto in molti già immaginavano.

Francesco Bagnaia sembra essere avvolto da un vortice di difficoltà senza fine. Anche a Misano, mentre si trovava settimo in gara, è caduto improvvisamente e ha portato a termine in questo modo l’ennesimo week end complicato e difficile della sua stagione.

Il 2025, sicuramente, è stato l’anno più complesso in assoluto finora per il pilota italiano tre volte campione del mondo di motociclismo, e le cose non sono andate particolarmente meglio nella tappa italiana, vinta ancora una volta da Marc Marquez sull’altra moto ufficiale del team Ducati.

Proprio in seguito all’ennesima delusione, Bagnaia si è lasciato andare e ha voluto parlare proprio della difficile gara che ha portato a compimento. Confermando, fra le altre cose, qualcosa che già in molti appassionati e addetti ai lavori immaginavano da tempo.

Crisi senza fine per Bagnaia: annuncio a Misano

Francesco Bagnaia, ancora una volta, si è trovato estremamente in difficoltà. Il GP di Misano non lo ha aiutato a risalire la china, anzi, se possibile lo ha spinto ancora più in basso nel baratro sportivo in cui il numero 63 della Ducati è piombato fin da inizio stagione. In un’intervista rilasciata ai microfoni di MotoGP.com, ha parlato proprio dell’ennesima gara deludente.

Non tanto per la caduta in sé, quanto per la prestazione al di sotto delle aspettative del pilota italiano, della Ducati e di tutto quello che il tre volte iridato è stato capace di raccogliere nel corso della sua carriera in MotoGP: “Sono caduto, ci stavo provando e sono semplicemente caduto. Quindi ho analizzato la situazione con il team e ora stiamo lavorando”. L’intervista continua, e Bagnaia precisa che è difficile capire per lui cosa è andato effettivamente storto, anche perché nelle varie sessione precedenti alle gare si sentiva molto bene in sella alla sua motocicletta, poi però nella Sprint Race ha faticato moltissimo.

In gara, invece, appena ha cercato di fare qualcosa in più è semplicemente caduto. Proprio per questo, cercherà di trovare delle soluzioni con il suo team. Anche se ha già avvertito che “stiamo lavorando per trovare la soluzione che ancora mi sembra lontana, perché dall’inizio dell’anno stiamo faticando, ma ci stiamo provando. Quindi vediamo”. Una situazione che, a quanto pare, non vuole davvero sbloccarsi per nessuna ragione. Vedremo se qualcosa cambierà nelle prossime settimane o se tutto rimarrà uguale anche con i Gran Premi che scorrono inesorabilmente.