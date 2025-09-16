SI HD

Home » Calcio » Inter, Dumfries: “Siamo un grande club. Dobbiamo capire i momenti delle gare”

di
Inter, Dumfries: “Siamo un grande club. Dobbiamo capire i momenti delle gare”

L’Inter è ad Amsterdam dove domani sera affronterà l’Ajax nella prima partita della League Phase di Champions League. I nerazzurri dopo il ko nel derby d’Italia cercano la reazione alla Johan Crujff Arena. Accanto a Cristian Chivu in conferenza stampa interviene il terzino olandese Denzel Dumfries. Ecco le sue parole.

Inter, le dichiarazioni di Dumfries

Come squadra vi siete dati una spiegazione per i gol subiti nel finale: Ne abbiamo parlato di questo tema. Dipende anche dalla partita, con la Juventus abbiamo fatto una buona gara ma abbiamo concesso troppo. Dobbiamo capire i momenti della partita

Che obiettivi avete in Champions: Giochiamo per vincere perchè siamo una buona squadra. Siamo un grande club

Al di là della tattica dovete lavorare sul carattere: Penso che se guardiamo le prime tre partite non abbiamo cominciato come volevamo. Ma abbiamo esperienza e carattere e ci siamo guardati negli occhi per migliorare

