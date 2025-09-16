SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Tudor in attacco

Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Tudor in attacco

di
Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Tudor in attacco

Alle 21.00 scenderanno in campo all’Allianz Stadium Juventus e Borussia Dortmund per la prima giornata di Champions League. Ecco le scelte di Igor Tudor e Niko Kovac. Panchina per Vlahovic e Julian Brandt.

Le ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, K. Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Openda; David.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cabal.
Allenatore: Igor Tudor.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Yan Couto, Anton, Bensebaini, Nmecha, Guirassy, Beier, Sabitzer, Svensson, Ryerson, Adeyemi.
A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Bellingham, Brandt, Gross, Chukwuemeka, Campbell, Mane, Kabar.
Allenatore: Niko Kovac.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×