Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Tudor in attacco

Alle 21.00 scenderanno in campo all’Allianz Stadium Juventus e Borussia Dortmund per la prima giornata di Champions League. Ecco le scelte di Igor Tudor e Niko Kovac. Panchina per Vlahovic e Julian Brandt.

Le ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, K. Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Openda; David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cabal.

Allenatore: Igor Tudor.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Yan Couto, Anton, Bensebaini, Nmecha, Guirassy, Beier, Sabitzer, Svensson, Ryerson, Adeyemi.

A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Bellingham, Brandt, Gross, Chukwuemeka, Campbell, Mane, Kabar.

Allenatore: Niko Kovac.