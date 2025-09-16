Verstappen-Alonso, F1 ribaltata: l’annuncio spiazza

Max Verstappen rivela cosa vorrebbe davvero fare in futuro. C’entra Aston Martin con il suo pilota veterano vincitore di due titoli iridati.

Quando sei uno dei piloti più talentuosi e vincenti del mondo è molto difficile fare piani a lungo termine in cui immaginare cosa altro vincere o provare a vincere, eppure, per Max Verstappen questa possibilità esiste eccome. Il pilota olandese ha tanti sogni nel cassetto: se vincere il quinto titolo di fila pare ormai un’impresa impossibile, ci sono ancora tanti primati da conquistare.

Riuscire a portare a casa nello stesso anno la Le Mans e il titolo di F1 per esempio, impresa portata a casa solo da pochissimi eletti o farsi una carriera nel campionato WEC dopo aver smesso con la Formula Uno come si proponeva di fare qualche tempo fa l’atleta di Red Bull: e poi, quanti primati ci sono ancora da polverizzare? Intanto, ad Imola Max ha battuto quello di Schumacher per la più alta velocità media mantenuta durante la gara, ben 264,88 chilometri all’ora.

Il pilota olandese però ha anche dei sogni nel cassetto che non sono legati necessariamente alle vittorie o alla distruzione di altri piloti. Qualcuno lo dava in Aston Martin con il suo mentore Adrian Newey per la prossima stagione. In realtà, nel suo mirino c’è effettivamente qualcuno di molto vicino al team color smeraldo. Fernando Alonso in persona.

Verstappen-Alonso, Fanta-Formula Uno o realtà?

Dopo la gara ad Imola che non basterà comunque per portare a casa un quinto titolo che sembra sfumare sempre di più sotto i colpi di Piastri e Norris in McLaren, Verstappen ha avuto parole al miele per un altro pluricampione, uno dei pochi che continuano a correre in Formula Uno nonostante un’età non certo rosea. Si tratta proprio dello spagnolo, capace di cogliere due successi con Renault quando ancora Briatore gestiva uno dei team più forti della griglia.

Secondo Verstappen, il pilota scoperto da Gian Carlo Minardi in tempi non sospetti: “Avrebbe potuto vincere molto di più se fosse stato nelle squadre giuste al momento giusto”. Purtroppo, non sempre è andata così. L’olandese ha trovato anche qualche similitudine tra la sua situazione di quest’anno e quella del campione asturiano: “In questo senso, penso di essere come Fernando Alonso. Non ha una macchina vincente, ma non si arrende mai. È un combattente e lo ammiro per questo”.

La stampa spagnola ne ha approfittato per chiedere a Max se gli piacerebbe lottare per un titolo con Alonso il prossimo anno. Del resto, le regole cambieranno e tutto sarebbe possibile sulla carta. La reazione di Verstappen parla da sola: “Sarebbe fantastico! Lottare con lui per il titolo sarebbe incredibile”. Ma vi immaginate una sfida del genere? Sarebbe molto emozionante.