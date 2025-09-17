SI HD

Benfica sconfitto dal Qarabag, Rui Costa: "Squadra disgregata". In arrivo Mourinho

Benfica sconfitto dal Qarabag, Rui Costa: “Squadra disgregata”. In arrivo Mourinho

Dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro il Qarabag, costata la panchina al tecnico del Benfica Bruno Lage, il club portoghese è pronto ad ufficializzare l’arrivo di José Mourinho, reduce dall’esperienza al Fenerbahce.

Le parole del presidente Rui Costa

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato in conferenza dopo il ko contro il Qarabag, materializzatosi ieri sera: “Voglio comunicare a tutti i benfiquisti che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage, che da oggi non è più l’allenatore del Benfica. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e provato a fare per il nostro club, per la dedizione mostrata in quest’anno. Ma è arrivato il momento di cambiare. Quanto al prossimo tecnico, contiamo di averlo già sabato, nella trasferta a Vila das Aves”.

“Abbiamo vissuto una settimana dura per tutti i benfiquisti, con risultati inaspettati contro Santa Clara e Qarabag. Non abbiamo perso alcuna competizione, ma per non compromettere la stagione era necessario cambiare. Chi arriverà dovrà essere un allenatore in grado di riportare la squadra ai livelli richiesti e garantirci titoli”.

“Mourinho? È inutile parlare di nomi. Non c’è stato nessun contatto. Dopo la partita ho solo parlato con Bruno Lage, decidendo insieme di chiudere qui il percorso. Questa settimana ha lasciato un segno. Nonostante la Supercoppa vinta e l’accesso ai gironi di Champions, la squadra si è disgregata. È difficile da spiegare, anche se va ricordato che non abbiamo avuto pause: ogni settimana due partite, con poco tempo per lavorare”.
“Lo scorso anno abbiamo perso i titoli all’ultima settimana ma eravamo in corsa per tutto. Sarebbe stato irresponsabile affrontare Supercoppa e preliminari di Champions con un allenatore nuovo che non conosceva i giocatori. I risultati ci hanno dato ragione: abbiamo conquistato entrambi gli obiettivi”.
“Quando le cose non funzionano, le responsabilità sono di tutti, a partire da me come presidente. Certo, gli ultimi risultati hanno fatto male, ma non possiamo dimenticare che gli obiettivi principali – Supercoppa e Champions – sono stati raggiunti”.

 

