Berrettini, cambia di nuovo tutto: l’annuncio ufficiale è una sorpresa

Matteo Berrettini sta passando davvero un momento molto delicato per quanto riguarda la sua carriera: annuncio ufficiale a sorpresa.

Se Jannik Sinner, nonostante tre mesi di stop per squalifica, ha disputato un’ottima stagione, e con lui un po’ tutto il movimento tennistico italiano, la grande mancanza possiamo appurare che sia stata rappresentata da Matteo Berrettini.

Il primo finalista italiano a Wimbledon purtroppo ha avuto l’ennesimo infortunio e un lungo stop che è durato praticamente per tutta l’estate o quasi. Un momento difficile che ha contribuito a rendere il 2025 del giocatore italiano a dir poco complicato.

Nonostante questo, però, molti tifosi e appassionati hanno sempre nutrito la speranza di un suo ritorno sul quadrato di gioco. Adesso evidentemente sappiamo qualcosa di più in riferimento al futuro di Berrettini, grazie all’annuncio ufficiale che ha fatto parlare moltissimo nelle ultime ore.

Berrettini, annuncio sul suo futuro: è ufficiale

Matteo Berrettini torna finalmente in campo. L’italiano ha infatti confermato nelle ultime ore la sua partecipazione al BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma del 2025. L’ex numero sei del mondo torna così per il secondo anno consecutivo a giocare un torneo che può agire come un vero e proprio rilancio per lui e la sua carriera. Quella che andrà in scena nel 2025 sarà la 56° edizione del torneo, ed è in programma fino al 19 ottobre 2025.

Berrettini ha dichiarato che “non vedo l’ora di tornare a Stoccolma e giocare di nuovo il BNP Paribas Nordic Open. L’anno scorso ho vissuto un’atmosfera fantastica alla Kungliga Tennishallen e sono impaziente di ritrovare il pubblico svedese un’altra volta”. Un’entusiasmo comprensibile, specialmente se consideriamo le grandi difficoltà affrontate dal primo italiano ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti i torni del Grande Slam. Nel corso del 2025 ha comunque avuto momenti di altissimo livello, come dimostrano le vittorie contro Novak Djokovic a Doha a febbraio e Alexander Zverev ad aprile.

Con 13 vittorie in 24 partite disputate, cercherà di tornare in forma e migliorare uno score che può essere decisamente migliore. Anche perché parliamo di un tennista di altissimo livello, che quando sta bene ed è in condizioni tutto sommato ottimali può raggiungere traguardi veramente eccellenti. Prima di parlare di un ritorno al top del tennis mondiale, ci vorrà tempo e pazienza, nella speranza di ritrovare in campo il giocatore che è stato capace di fare la differenza in maniera evidente fino a poco tempo fa. Di sicuro, finalmente torna a manovrare ufficialmente la sua racchetta da tennis.