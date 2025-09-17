Champions League, il programma di stasera

Dopo le gare di ieri, la prima giornata della nuova Champions League torna in campo stasera con sei partite in programma.

L’elenco completo

18.45 Olympiacos-Pafos

18.45 Slavia Praga-Bodo/Glimt

21.00 Ajax-Inter

21.00 PSG-Atalanta

21.00 Liverpool-Atletico Madrid

21.00 Bayern-Chelsea

Inter, Chivu sull’esordio in Champions: “Ecco cosa servirà ad Amsterdam”

Cristian Chivu, al termine della gara persa contro la Juventus, aveva parlato così a Radio Rai 1 dell’esordio in Champions League: “Ora arriva l’Ajax nella prima gara dell’anno in Champions League dei nerazzurri: “Il bello del calcio è che arriva subito la prossima partita, nella quale dovremo migliorare la prestazione di sabato. Dovremo trovare la cattiveria, l’orgoglio e la rabbia che nasce dall’amarezza della sconfitta con la Juve. Arriva questa competizione che l’Inter vuole onorare come sempre negli ultimi anni. E’ sempre difficile giocare ad Amsterdam, dobbiamo andare a fare una grande prestazione”.

Chivu dopo Juventus-Inter

Al termine della gara tra Juventus e Inter, persa 4-3 dai suoi allo Stadium contro i bianconeri, Cristian Chivu, tecnico dell’Inter ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto un gran prestazione. Siamo andati sotto due volte e l’abbiamo ribaltata. Negli ultimi 10’ siamo mancati un po’. Ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi minuti. Io non guardo mai a livello individuale, dico solo che dovevamo gestire meglio certi momenti. La palla prima che arrivasse a Dimarco andava gestita meglio“. Così su Calhanoglu: “Io mi prendo la prestazione di tutta la squadra. Calha ha fatto quello che noi tutti ci aspettavamo che facesse. Lui è questo“. Ancora sulla gara: “È una questione mentale, c’è rammarico. Adesso si va avanti e si lavora. Si deve cancellare anche qualcosa accaduta nel passato, per poter lavorare serenamente. Perché sul campo questa squadra lavora sodo“.

Inter, c’è un problema ma non è tecnico

L’Inter esce con le ossa rotte dalla sfida dell’Allianz persa clamorosamente 4-3 contro la Juventus. Un risultato che aveva costruito faticosamente in rimonta fino 2-3, corso di un’ora in cui aveva condotto la gara. L’Inter, in campo, tecnicamente parlando è stata superiore alla Juve. Ma è mancata la testa. La squadra nerazzurra, dopo il 2-3, ha perso la testa. Una situazione che sta capitando sempre più spesso e che probabilmente deve preoccupare Cristian Chivu molto più di un eventuale problema tecnico o tattico. Monaco di Baviera, forse, non è ancora finita?… (clicca qui e continua a leggere l’articolo)