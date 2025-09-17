SI HD

Champions League, PSG-Atalanta: le formazioni ufficiali

Serata di gala per l’esordio di Ivan Juric in Champions League, il tecnico croato sulla panchina dell’Atalanta da questa stagione sarà ospite al Parco dei Principi in casa della squadra Campione d’Europa. Per l’occasione, il tecnico dei nerazzurri sfodera una formazione a sorpresa dove sull’esterno sinistro c’è il classe 2003 Bernasconi e, davanti, accanto a De Ketelaere c’è Daniel Maldini.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Maldini. All. Juric

