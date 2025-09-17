Juventus, allarme difesa. E a pagare potrebbe essere…

La Juventus vive un momento delicato dopo le ultime due uscite. Ai tre gol subiti dall’Inter nel derby d’Italia si sono aggiunti i quattro incassati ieri contro il Borussia Dortmund. Sette reti in pochi giorni che accendono i riflettori sulla questione portiere e mettono Michele Di Gregorio al centro delle discussioni.

La posizione di Di Gregorio

Il titolare della porta bianconera, finora considerato una garanzia, sta attraversando un periodo complicato. Contro i gialloneri, ancora più che contro i nerazzurri, è apparso insicuro e meno sereno del solito. Almeno uno dei gol del Borussia non sembrava irresistibile e l’uscita sbagliata a inizio ripresa ha confermato le difficoltà del momento. L’unico lampo del vero Di Gregorio, quello ammirato al Mondiale per Club, è arrivato con un grande intervento che non è però bastato a cancellare le incertezze. Di fronte a questa situazione Igor Tudor potrebbe pensare a un’alternanza tra i pali, rilanciando Mattia Perin per togliere pressione all’ex Monza.

Dal campo è arrivata anche la voce di Bremer, che ha sottolineato l’importanza di mantenere la mentalità giusta ma anche la necessità di ritrovare equilibrio e solidità, perché la squadra non può permettersi di subire così tanti gol.

La Champions League andrà ora in archivio fino al primo ottobre e la Juve si concentrerà sul campionato. Sabato i bianconeri saranno di scena a Verona, dove tornerà titolare Manuel Locatelli. Resta invece da valutare l’impiego dal primo minuto di Bremer, mentre Fabio Miretti dovrà pazientare ancora: il giovane centrocampista, reduce da un problema muscolare, avrà bisogno di circa dieci giorni prima di rientrare a disposizione del gruppo.